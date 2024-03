information fournie par So Foot • 08/03/2024 à 14:07

Florent Ghisolfi apporte son soutien à Francesco Farioli

Un retour à la réalité difficile à Nice.

L’OGC Nice, après un début de saison réussi, connaît un bon coup de mou, n’enregistrant aucune victoire lors des cinq derniers matchs. Cette absence de résultats ne démotive pas les dirigeants niçois qui continueront de soutenir leur entraîneur, Francesco Farioli. « Les doutes ne nous font pas peur, ils nous ont accompagnés dès l’été dernier, quand on l’a choisi. C’est son travail qui nous a permis d’arriver là. On est cinquièmes et en quarts de finale de la Coupe de France », a confié Florent Ghisolfi au journal L’Équipe .…

