Florencio Amarilla, un Indien dans la ville

Avec ses cheveux noirs et son regard sombre, l'international paraguayen Florencio Amarilla a joué l'Indien dans une centaine de films, à la grande époque du western spaghetti.

Just Fontaine et les faux papiers

"Il m'arrivait d'entraîner mes joueurs avec un déguisement d'Indien et de

Pelé, Alfredo Di Stéfano, Bobby Moore, Zinédine Zidane, Djibril Cissé... La liste des joueurs qui ont fait des apparitions au cinéma est aussi longue que truffée de navets. Parmi eux, Florencio Amarilla, ancien international paraguayen, peut se targuer d'avoir eu un petit rôle dans l'un des classiques du cinéma,. En 1971, l'épopée du général George S. Patton durant la Seconde Guerre mondiale, scénarisée par Francis Ford Coppola, et réalisée par le metteur en scène de, Franklin J. Schaffner, rafle sept statuettes dorées. Cette 43cérémonie des Oscars est surtout marquée par l'absence de George C. Scott. L'acteur, Oscar du premier rôle pour son interprétation de Patton, a préféré rester chez lui pour suivre un match de hockey sur glace à la télévision plutôt que de goûter. C'est la première fois dans l'histoire de Hollywood qu'un comédien fait ainsi faux bond à l'Académie des Oscars. C'est aussi la première et dernière fois qu'un footballeur voit son nom apparaître au générique d'un film oscarisé.Au départ, rien ne prédestine vraiment Florencio Amarilla à se retrouver devant les caméras de cinéma. Né en 1935 à Coronel Bogado, au Paraguay, le Guarani rêve juste d'une carrière de footballeur. Après s'être exilé en Argentine pour y jouer sous les couleurs du club amateur de Buenaventura, le gaucher revient au pays et signe, en 1953, un contrat avec le Nacional Asunción, l'un des clubs phares de la capitale paraguayenne. Très vite, la vitesse d'Amarilla et ses frappes de mulet lui ouvrent les portes de la sélection... Et de la gloire, le 14 juillet 1957, lorsque Amarilla permet aux siens de se qualifier pour le mondial suédois grâce à unhistorique contre l'Uruguay. Un an plus tard, pour son entrée en lice dans une Coupe du monde marquée par le génie de Pelé,affronte, à Norrköping, la France de Kopa, Piantoni et Just Fontaine. Malgré un doublé d'Amarilla en vingt minutes, sa sélection finit par s'écrouler, 7-3.