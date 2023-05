information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 10:04

Florence Hardouin : « J’ai eu peur de mourir »

Vider son sac.

Mise à pied puis licenciement, infarctus… Florence Hardouin, l’ancienne dirigeante de la FFF, sort du silence près de quatre mois après sa mise à pied, ce mardi dans les colonnes de l’Équipe . « Je me souviendrai toute ma vie de ce 11 janvie r » , se remémore l’ancienne directrice générale, licenciée pour faute grave puis en raison des retours de l’audit interne mené par le ministère des Sports sur la 3F. Évènements depuis lesquels elle a été victime d’un infarctus et hospitalisée : « Je me remets doucement. Physiquement, je reste prudente, je suis suivie médicalement » .…

TJ pour SOFOOT.com