Florange : enquête ouverte après un déversement polluant d'ArcelorMittal dans la Fensch

Une enquête judiciaire a été ouverte après un déversement d'hydrocarbures par le site ArcelorMittal à Florange (Moselle) dans la Fensch, cette rivière qui a donné son nom à une vallée marquée par la sidérurgie. C'est ce qu'a indiqué jeudi, sans autre détail, Christelle Dumont, la procureure de Thionville. LIRE AUSSI > À Florange, triste fin pour les hauts-fourneauxQuatre cents litres d'acide chlorhydrique à 97 %, ont été déversés dans la Fensch mercredi 30 octobre au niveau de la cokerie de l'usine ArcelorMittal de Florange, selon France 3 Grand Est.Une « mauvaise gestion d'un incident », est à l'origine de ce rejet selon la CGT. Le syndicat et accuse la direction de « [ternir] l'image de la cokerie envers les riverains et [de mettre] en danger l'installation et les emplois par ces actes de pollutions répétés ». ArcelorMittal : de simples « irisations »Selon le leader de l'acier, le 30 octobre, « une opération sur la station de traitement des eaux de la cokerie » a entraîné des « irisations » dans la Fensch, qui se jette dans la Moselle un peu plus loin.ArcelorMittal avait affirmé qu' « aucun rejet d'acide (n'avait) eu lieu » dans le cours d'eau et que « les mesures d'acidité (pH) réalisées au point de rejet montrent que les valeurs sont restées conformes aux valeurs réglementaires prescrites ».La mairie de Florange porte plainteLe jeune maire (LR) de Florange, Rémy Dick, et la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui ont comptabilisé quatorze déversements d'hydrocarbures par le sidérurgiste dans la Fensch en deux ans, ont déposé plainte. « De plus en plus d'habitants viennent me demander : Quand est-ce qu'on va fermer la cokerie, au vu des derniers événements », explique-t-il à France 3 Grand Est.En septembre, le tribunal correctionnel de Thionville avait relaxé ArcelorMittal pour le déversement d'eaux usées sans autorisation sur un crassier près ...