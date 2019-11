FlixBus : «Nous demandons à avoir accès aux boîtes noires des autocars en France»

L'accident d'autocar du 3 novembre dernier dans la Somme (33 blessés), ainsi que celui survenu le 6 octobre près de Narbonne (un mort et 17 blessés), a relancé la question de la sécurité des trajets en autocars. Ces deux accidents ont eu lieu sur des lignes opérées par FlixBus.Charles Mouton, directeur des opérations FlixBus, explique que contrairement au reste de l'Europe, en France, ils n'ont pas accès aux données des boîtes noires des autocars. Si cela ne pose pas un problème pour la sécurité, « nous aimerions avoir la même latitude pour contrôler chauffeurs et matériels » confie-t-il.La réglementation française sur le transport en autocars protège-t-elle suffisamment les voyageurs ?CHARLES MOUTON. Oui. FlixBus est une société organisatrice de transports de passagers. À ce titre, elle ne possède pas d'autocars. Ceux-ci sont la propriété des sociétés avec lesquelles nous avons noué des contrats : 350 dans toute l'Europe, dont 80 en France. Et les chauffeurs sont salariés de ces sociétés. Mais contrairement au reste de l'Europe, en France, nous n'avons pas accès aux données des boîtes noires des autocars. Cela ne pose pas un problème pour la sécurité des voyageurs, mais nous aimerions avoir la même latitude pour contrôler chauffeurs et matériels.Comment les conducteurs sont-ils alors contrôlés ?Les informations, telles que la distance parcourue, la vitesse, leurs temps de pauses etc. sont enregistrées dans un appareil appelé « chronotachygraphe », sorte de boîte noire dont la présence est obligatoire dans les véhicules transportant plus de huit personnes. Les autocaristes doivent conserver les données enregistrées par ces appareils pendant au moins un an. Le problème, c'est que ces informations sont réservées à l'entreprise qui emploie les chauffeurs, ainsi qu'aux agents des DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement). Dans tous les pays ...