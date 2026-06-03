Flick dans la cour des grands d'Espagne

Pin-pon ! Pour la deuxième année de suite, Hansi Flick a été élu entraîneur de la saison en Liga. L’entraîneur allemand de 61 ans remporte sans grande surprise ce trophée, après le titre décroché par le FC Barcelone avec huit points d’avance sur son rival, le Real Madrid : 94 points pour les Blaugrana, 86 pour leur dauphin madrilène.

Dans la lignée des coachs de légende

Le natif d’Heidelberg entre ainsi dans un cercle très fermé : celui des entraîneurs capables de remporter cette distinction deux fois de suite. Avant lui, Pep Guardiola l’avait réalisé avec le Barça en 2008-2009 et 2009-2010, tout comme José Mourinho avec le Real Madrid en 2010-2011 et 2011-2012. Pas mal, donc, de se retrouver dans la même conversation que Pep et le Special One .…

MJ pour SOFOOT.com