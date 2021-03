Un fleuriste à Paris, le 24 décembre 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Fleuristes, chocolatiers, concessions automobiles et magasins de musique pourront rester ouverts dans les 16 départements soumis à partir de samedi au reconfinement, selon un décrêt paru samedi au Journal officiel (JO), précisant une annonce du Ministère de l'économie.

En plus des commerces qui avaient pu rester ouverts lors des précédents confinements, voici les catégories nouvellement autorisées: "commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé", "services de coiffure", "services de réparation et entretien d'instruments de musique", les "commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous" et les "commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie".

Un porte-parole du ministre délégué aux PME Alain Griset avait mentionné vendredi les cordonniers dans cette liste, mais cette profession ne figure toutefois pas dans le décret paru au JO.

Selon un communiqué du gouvernement vendredi soir, cela porte à 90.000 le nombre de commerces qui ne pourront ouvrir, en incluant les quelque 25.000 commerces déjà fermés dans les centres commerciaux sur l'ensemble du territoire, précise un communiqué du gouvernement.

Un salon de coiffure à Bruay-la-Buissiere, dans le Pas-de-Calais le 8 mai 2020 ( AFP / DENIS CHARLET )

Selon le décret, les supermarchés et autres magasins d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités jugées essentielles, ainsi que la vente de "produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture"

Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent quant à eux accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités. Les "click and collect" reste possible. La mesure est immédiatement applicable.

Les marchés mixtes en extérieur resteront également ouverts.

Lors du premier confinement de mars 2020, la plupart des commerces avaient dû garder porte close pendant deux mois, à l'exception des supermarchés et d'un certain nombre de commerces de bouche, ou ceux vendant des matériaux de construction, de l'informatique, des journaux ou encore les blanchisseries, selon une longue liste précisée par décret.

Fin octobre, au moment du deuxième confinement, ont été ajoutés les produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture. Les grandes surfaces avaient dû fermer certains de leurs rayons pour se conformer à ces restrictions.

De nombreux secteurs réclamaient depuis d'avoir le droit de rester ouverts en cas de reconfinement, et les libraires avaient gagné ce droit fin février.

"Les commerces fermés administrativement bénéficieront du fonds de solidarité dans sa version renforcée avec un droit d'option pouvant aller jusqu'à 10.000 euros par mois ou 20% du chiffre d'affaires plafonné à 200.000 euros", indique le gouvernement.

Un magasin de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, le 3 novembre 2020 ( AFP / Martin Bureau )

Concernant les commerces dont le chiffre d'affaires dépasse un million d'euros par mois, un "dispositif de prise en charge des coûts fixes à hauteur de 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés et de 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés" sera mis en place.

"L'activité partielle prise en charge à 100% sera appliquée pour les salariés de ces commerces ainsi que l'exonération de cotisations sociales", poursuit le communiqué.

Ces commerces pourront aussi "bénéficier d'une aide de 500 euros pour couvrir une partie des frais qu'ils pourraient engager pour se numériser et vendre à distance", ajoute le document.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi un nouveau confinement de quatre semaines à partir de vendredi pour seize départements, dont Paris et sa région, face à la progression de l'épidémie de Covid-19.

Outre l'Ile-de France, la région Hauts-de-France ainsi que les département des Alpes-Maritimes, de la Seine-Maritime et de l'Eure sont concernés. Dans cette zone, les commerces et rayons non essentiels devront rester fermés dès samedi.

