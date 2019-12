Fléchettes : Fallon Sherrock entre dans l'histoire en battant un homme aux Championnats du monde

Fallon Sherrock a brisé un plafond de verre. Ce nom ne vous dit rien mais cette Anglaise de 25 ans est la première femme à remporter un match de fléchettes aux Championnats du monde « masculin » de cette discipline très anglo-saxonne qui sont mixtes depuis 2001.Depuis sa victoire mardi, la séquence vidéo de sa victoire est devenue virale sur les réseaux a été vu près d'un million de fois. La jeune femme a remporté son match contre Ted Evetts 3-2 à l'issue d'un duel tendu. Mais le moins que l'on puisse dire c'est que la foule de l'Alexandra Palace de Londres a explosé après sa dernière fléchette victorieuse. Never before had a woman won a match at the @OfficialPDC World Championships.@Fsherrock has shattered that ceiling and look at the passion in the crowd! ( @SkySportsDarts) pic.twitter.com/99iQjJHIdq-- NBC Sports (@NBCSports) December 18, 2019 « Les femmes peuvent jouer contre les hommes et les battre »« Je suis sans voix, je ne sais pas quoi dire », a déclaré la tireuse de fléchettes, très émue sur scène après ce concert de chants et de cris. « Je suis vraiment heureuse parce que j'ai prouvé quelque chose pour les fléchettes féminines, que les femmes peuvent jouer contre les hommes et les battre, alors croisons les doigts, c'est un pas dans la bonne direction. Je suis aux anges, je n'arrive pas à le croire ! » a-t-elle répété après sa victoire. I'm buzzing !!!!!!! can't believe I've made history tonight ... done it for the girls that was amazing! pic.twitter.com/LfDeqGYUzE-- Fallon Sherrock (@Fsherrock) December 17, 2019 La jeune Anglaise originaire du Buckinghamshire a eu les honneurs du show matinal le plus regardé du pays, Good Morning Britain, et fait une partie avec Piers Morgan un de ses animateurs, célébrité outre-Manche. Elle l'a bien sûr battue. Pretty good morning beating @piersmorgan and meeting the @GMB team, lovely people.... pic.twitter.com/NQL3r9NfqX-- Fallon Sherrock ...