Flèche Wallonne : première classique pour Marc Hirschi, les Français en forme par Florian Burgaud (iDalgo) Comme depuis 2003 et la victoire en solitaire de l'Espagnol Igor Astarloa, le sort de la Flèche Wallonne s'est décidé dans les 200 derniers mètres du Mur de Huy. Mais, avec l'ajout de la difficile côte du Chemin des Gueuses à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, les organisateurs ont réussi à rajouter de l'intérêt au circuit final, à parcourir à trois repries dans les 96 derniers kilomètres. D'autant que le jeune belge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), présent dans l'échappée matinale, a réussi un grand numéro, n'étant repris qu'au seuil de l'ultime ascension à 1,5 kilomètre du but alors qu'il était accompagné de Rigoberto Uran (EF Pro Cycling). Le Colombien était sorti dans la côte du Chemin des Gueuses, justement. Malgré cette nouveauté, la victoire s'est donc jouée en haut du chemin des Chapelles. Et, sans surprise, le Suisse Marc Hirschi (Sunweb) était fort, très fort. Trop fort pour ses concurrents, même pour un Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) et un Michael Woods (EF Pro Cycling) en grande forme. Ces deux-là terminent sur le podium devant un très bon Warren Barguil (Arkéa-Samsic). Dan Martin (Israël Strat-Up Nation), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Richie Porte (Trek-Segafredo) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), trop court dans les derniers mètres, suivent. Chez les dames, la championne du monde néerlandaise Anna van der Breggen (Boels Dolmans) a triomphé en Wallonnie pour la sixième fois de sute. Dimanche, c'est (déjà) Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des classiques sur laquelle le champion du monde Julian Alaphilippe fera sa première sortie maillot irisé sur le dos.

