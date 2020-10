Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Flèche Brabançonne : première victoire en maillot irisé pour Julian Alaphilippe Reuters • 07/10/2020 à 18:00









Flèche Brabançonne : première victoire en maillot irisé pour Julian Alaphilippe par Florian Burgaud (iDalgo) Cette fois, il ne s'est pas fait avoir. Trois jours après avoir perdu Liège-Bastogne-Liège pour avoir relâché son effort à vingt mètres de la ligne d'arrivée (avant d'être déclassé pour avoir changé de ligne devant Marc Hirschi), le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui s'était détaché avec Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Phenix) dans le final, a battu ses deux concurrents au sprint pour remporter la Flèche Brabançonne 2020, semi-classique flandrienne. Seulement, comme à Liège, il a relâché son effort à quelques mètres de la fin pour lever les bras et exposer son superbe maillot arc-en-ciel. Mais, contrairement à dimanche, il ne s'est pas fait sauter sur la ligne par le Néerlandais et gagne sa première course en tant que champion du monde. L'Amstel Gold Race ayant été annulée, Julian Alaphilippe terminera sa saison le dimanche 18 octobre sur le Tour des Flandres.

