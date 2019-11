Fléau du harcèlement scolaire : les parents d'élèves appelés à jouer les vigies

Il y avait les « élèves ambassadeurs contre le harcèlement », il y aura bientôt les parents. L'académie de Versailles s'apprête à expérimenter un dispositif novateur, parfaitement dans la thématique de la campagne nationale qui débute ce jeudi : « les dynamiques positives de groupe ».Depuis 2015, dans toute la France, des collégiens et des lycéens volontaires -- trois minimum par établissement -- sont formés et forment à leur tour leurs camarades à repérer les situations problématiques, les signaler à temps et lancer des actions de prévention. Pour amplifier la mobilisation, l'académie de Versailles a eu l'idée de décliner le dispositif avec les parents. LIRE AUSSI > Un « gang des mamans » mobilisé contre le harcèlement scolaire« Ce sera exactement le même principe. On ne leur demandera pas de régler des cas de harcèlement, mais d'apprendre à identifier les signaux, forts ou faibles, qui doivent alerter. Les familles aux prises avec ces violences n'ont malheureusement pas forcément les codes et ne savent pas toujours comment réagir », constate Charline Avenel, la rectrice de l'académie de Versailles.Une manière également d'impliquer davantage les familles dans ce combat qui fait, au bas mot, près de 700 000 victimes par an en France.Une plainte contre l'État« Plus il y aura de personnes mobilisées, mieux on pourra désamorcer les situations, avant qu'elles ne deviennent trop graves », insiste-t-on au rectorat de Versailles. Après un premier test mené dans une poignée d'établissements, l'expérimentation sera étendue, si elle est concluante, à toute l'académie : Yvelines, Hauts-de-Seine, Essonne et Val-d'Oise. C'est dans ce département, à Herblay, qu'a eu lieu le cas le plus dramatique de l'année écoulée : le suicide d'Evaëlle, 11 ans. Souffre-douleur de ses camarades, la collégienne avait été retrouvée pendue à son lit. Sa famille, qui a organisé une marche ...