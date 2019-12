Flamengo agrafe Al-Hilal et envoie un message à Liverpool

En demi-finale de la Coupe du monde des clubs, ce mardi, Flamengo a bien cru qu'Al-Hilal allait lui souffler son rêve de triplé cette saison. Affriolant en première période, le club saoudien de Bafé Gomis et de Sebastian Giovinco a pourtant baissé pied physiquement en seconde période, laissant les Brésiliens menés par Gabigol filer en finale de la compétition (3-1). Ce sera contre Liverpool ou Monterrey, samedi prochain.

Flamengo 3-1 Al-Hilal

Al-Hilal en demies grâce à Gomis

Al-Hilal, là et bien là

Rafinha (ex-Bayern), Filipe Luis, Gabigol d'un côté, Bafé Gomis et Sebastian Giovinco de l'autre... Si d'aucuns estimaient que cette Coupe du monde des clubs ne valait le détour que pour admirer Liverpool, la demi-finale entre Flamengo et Al-Hilal méritait aussi bien des égards. Et si les (anciennes) gloires des deux camps ont connu des fortunes diverses lors de la rencontre, le spectacle proposé n'en a pas souffert. Irrésistible en première période, l'Al-Hilal de Giovinco a donné une leçon au Flamengo de Gabigol pendant 45 minutes. Avant que le vainqueur de la Copa Libertadores ne renverse la vapeur en collant trois pions lors du deuxième acte (3-1) et démontre pourquoi il semble invincible cette année.650 kilomètres séparent Doha de Riyad, la capitale saoudienne où est basé Al-Hilal. Une broutille, au regard des plus de 11 500 kilomètres qu'ont dû avaler les joueurs de Flamengo depuis Rio de Janeiro pour rallier le Qatar. Autant dire que les Saoudiens étaient comme chez eux au Khalifa International Stadium, boostés par des supporters qui avaient légèrement moins de route à parcourir que leurs rivaux brésiliens. Déracinés, loin de leur Brésil chéri, les hommes de Jorge Jesus semblent comme perdus sur la pelouse, au contraire de champions d'Asie qui démarrent avec le couteau entre les dents. Supérieurs dans l'engagement, les soldats d'Al Hilal le sont aussi dans la qualité du jeu proposé. Sebastian Giovinco est recherché (et trouvé) en permanence par ses partenaires, et quand l'Italien combine avec Andre Carrillo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com