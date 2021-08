Flambée du Covid-19: après le confinement en Guadeloupe, activation du "plan blanc" en Corse

Une infirmière s'occupe d'un patient atteint de Covid-19 dans l'unité de soins intensifs au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe-a-Pitre, en Guadeloupe, le 24 septembre 2020 ( AFPAFP / Lara Balais )

Face à la quatrième vague de Covid-19, l'Agence régionale de santé de Corse a activé mardi le "plan blanc" permettant d'augmenter les capacités hospitalières, au lendemain de l'annonce d'un reconfinement d'au moins trois semaines en Guadeloupe.

Alors que la Martinique est reconfinée depuis vendredi et que la Guadeloupe s'apprête à l'être à partir de mercredi soir, le Premier ministre Jean Castex a présidé mardi une réunion de la Cellule interministérielle de crise, décidant du déploiement de 10 lits de réanimation supplémentaires aux Antilles par le service de santé des armées (SSA) à compter de la mi-août, selon Matignon.

Au total, il y aura ainsi 20 lits de réanimation supplémentaires aux Antilles, "une prouesse médicale et logistique" selon la ministre de la Défense Florence Parly.

Dans l'ensemble de la France, le nombre de malades hospitalisés avec le Covid-19 continue de grimper face à une flambée du variant Delta, selon les chiffres publiés mardi par Santé publique France.

Les services de soins critiques comptaient 1.331 patients (dont 218 admissions en 24 heures) contre 1.232 malades lundi et 978 il y a une semaine.

Le nombre de malades du Covid à l'hôpital est désormais de 7.974, soit 134 de plus que lundi et 837 de plus qu'il y a une semaine. Les admissions sur les dernières 24 heures sont également en hausse, avec 818 patients contre 688 lundi, un chiffre au plus haut depuis la fin mai. La maladie a emporté 57 personnes, selon les chiffres publiés mardi, portant le bilan total de cette épidémie en France à plus de 112.000 décès.

"La circulation virale et plus particulièrement du variant Delta" s'est particulièrement accélérée en Corse "avec un taux d'incidence de 650 pour 100.000 habitants" et de "830 pour 100.000 habitants en Haute-Corse", a indiqué l'ARS dans un communiqué.

L'île de Beauté a connu ce week-end le plus gros chassé-croisé de touristes de l'année avec plus de 130.000 personnes arrivées ou reparties.

A Bastia, les taux d'occupation à l'hôpital dépassent les 79%, "rendant nécessaire l'ouverture de nouvelles capacités", a souligné l'agence de santé.

L'activation du plan blanc, "pour une durée minimale de quatre semaines", permet de mobiliser l'ensemble des personnels de santé afin d'augmenter le nombre de lits en réanimation et en hospitalisation des patients Covid.

Des mesures restrictives ont été mises en place dès la mi-juillet en Corse pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie avec notamment le retour du masque obligatoire dans les principales villes et l'interdiction de rassemblement de plus de dix personnes dans les espaces naturels après 21H00.

Soixante-cinq personnes sont actuellement hospitalisées dont 14 en soins intensifs ou réanimation, soit 17 de plus que vendredi, selon l'ARS. Du côté de la vaccination, 61,2% de la population insulaire a reçu une première dose et 49,8% les deux doses.

La situation est également alarmante en Martinique (taux d'incidence de 1.068 cas pour 100.000 habitants) et en Guadeloupe (750 cas pour 100.000 habitants) où le préfet Alexandre Rochatte a annoncé un reconfinement de l'île pour une durée qu'au moins trois semaines à partir de mercredi 20H00.

Si les commerces restent ouverts, ainsi que les restaurants à midi, les bars seront tous fermés, comme les gymnases, stades et piscines. Il sera interdit de pique-niquer sur les plages.

En Martinique, confinée depuis vendredi soir pour trois semaines, les premiers renforts de l'armée sont arrivés mardi afin d'augmenter "la capacité d'accueil en réanimation", ont indiqué les Forces armées aux Antilles.

"D'ici dix jours, un nouvel avion va décoller avec des militaires et des équipements médicaux", a souligné Florence Parly.

Trois malades du Covid en réanimation ont été transférés dimanche en métropole en provenance de Martinique et ont été pris en charge dans des établissement franciliens de l'AP-HP.

L'île de la Réunion a également renoué ce week-end avec un confinement partiel dans la journée pour deux semaines, renforcé d'un couvre-feu strict de 18H00 à 05H00.

Devant le rebond épidémique partout en France, le gouvernement a annoncé mardi "la réactivation de plusieurs leviers de mobilisation et de soutien aux soignants face au rebond épidémique", comprenant la majoration des heures supplémentaires de 50% et une compensation exceptionnelle des congés payés non pris pour raisons de service.

