Flambée des prix de l'énergie : "Je suis l'homme qui protège les ménages et les entreprises contre une augmentation de 45% de leurs factures", assure Bruno Le Maire

Alors que le gouvernement va contraindre EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix, le ministre de l'Économie s'est défendu de vouloir "tuer EDF".

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le 13 janvier 2022. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors que la flambée des cours de l'énergie se poursuit, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré lundi 24 janvier sur franceinfo être "l'homme qui protège les ménages français et les entreprises françaises contre une augmentation de 45% de leurs factures" et non celui qui allait "tuer EDF".

Si le gouvernement a annoncé qu'il allait contraindre EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents pour protéger le pouvoir d'achat des Français, le CSE Central d'EDF a déclenché une procédure de droit d'alerte économique , faisant valoir sa farouche opposition à ces mesures, qui vont peser à hauteur de huit milliards d'euros environ sur l'excédent brut d'exploitation du groupe, selon les estimations de l'entreprise.

"Quand vous faites de la politique, il faut savoir prendre des décisions, et les décisions, ce n'est pas blanc ou noir, il y a des avantages et il y a évidemment des inconvénients", a expliqué le ministre. "Je crois que notre responsabilité avec le président de la République, était de protéger tous les Français sans exception, qui allaient avoir, à partir du 1er février, 45% d'augmentation sur leurs factures, c'était insupportable", a-t-il insisté. "C'était aussi pour protéger les entreprises", a continué Bruno Le Maire, prenant l'exemple de l'usine d'Aluminium Dunkerque, la plus grande raffinerie d'aluminium en Europe, qui était "en train de ralentir leur production, d'envisager du chômage technique, parce que les prix de l'électricité étaient trop forts".

Pas de baisse de la fiscalité sur les carburants

Par ailleurs, "lorsque les prix sont bas et que les revenus sont faibles pour EDF, et qu'EDF demande le soutien de l'État, ce qui était le cas il y a une dizaine d'années, nous avons répondu présent", a souligné Bruno Le Maire. "Nous avons recapitalisé EDF, nous avons renoncé à des dividendes (...) pour soutenir EDF lorsque les prix étaient bas", a insisté le ministre avant d'ajouter : "J'estime que lorsque les prix sont très hauts, donc insupportables pour les ménages comme pour les entreprises, il est juste et légitime qu'EDF fasse un effort pour soutenir les Français." "EDF est un grand service public de l'énergie qui par conséquent doit répondre à une question d'intérêt général (...) et donc quand ça va mal pour les Français, EDF est là pour protéger les Français", a-t-il encore soutenu, assurant "être toujours aux côtés d'EDF".

Concernant la hausse des prix du carburant, Bruno Le Maire a exclu toute baisse de la fiscalité, estimant que "les Français ne verront pas la couleur" d'une telle mesure. "Pour dix centimes de baisse, ça coûte cinq milliards d'euros et ça fait cinq euros en moins sur le plein", a-t-il ajouté. Mais "on peut envisager des mesures spécifiques pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler", a-t-il ajouté. "Je pense que ce sont les mesures les plus justes", a-t-il souligné. "On ne peut pas essayer d'être de moins en moins dépendant aux énergies fossiles et dans le même temps baisser la fiscalité sur ces énergies et donc les rendre plus attractives", a-t-il poursuivi avant d'ajouter qu'il fallait "accélérer notre transition écologique et faciliter l'accès aux véhicules électriques".