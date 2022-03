Flambée des carburants: levée des blocages en Normandie

Les barrages érigés lundi matin dans la Manche par des transporteurs qui dénoncent la flambée des prix du carburant ont été levés mardi à la mi-journée, selon la préfecture.

"Il n'y a plus de point de blocage dans le département", a indiqué mardi à l'AFP le service communication de la préfecture de la Manche.

Mardi matin près de 350 poids-lourds étaient encore bloqués dans la matinée près de l'A84, à Guilberville (Manche) par les transporteurs, a indiqué mardi la préfecture.

Les transporteurs ont levé ce barrage à l'arrivée des gendarmes "qui ont commencé à faire la tournée des camions pour verbaliser", a assuré à l'AFP Romain Leguelinel, gérant de West auto logistics qui participait à ce blocage avec son camion.

Le déblocage a eu lieu dans le calme, selon M. Leguelinel.

Pour lui, 500 à 600 poids lourds ont été bloqués à Guilberville.

"On était là pour faire voir notre force par pour l'utiliser" mais "on est prêt" à une nouvelle mobilisation "si on n'a pas gain de cause", a précisé le gérant de cette entreprise normande de 11 salariés.

"Aujourd'hui (avec l'enveloppe de 400 millions d'aide annoncée pour les transporteurs routiers, ndlr), on nous fait un chèque de 1.300 euros par véhicule mais il n'y a aucun dispositif viable qui est élaboré pour l'après", avait expliqué M. Leguelinel mardi matin.

Selon la préfecture, ailleurs dans la Manche, quatre ronds-points ont été bloqués de lundi matin à mardi matin: trois à Carentan et un à Saint-Lô.

Selon M. Leguelinel, 200 pêcheurs avaient par ailleurs rejoint Guilberville mardi avant de se disperser et pour certains de prendre la direction de Saint-Lô.

Plus au sud, en Bretagne, la préfecture du Morbihan a demandé le déblocage du port de Lorient. Ce dernier a été débloqué mardi matin, a indiqué le port à l'AFP.

"Compte-tenu des importants enjeux économiques s'attachant à une réouverture rapide de la plateforme du port de pêche de Lorient-Keroman au vu notamment du fort risque de perte de produits pour l'ensemble de la filière aval (mareyeurs et transformateurs notamment), il est essentiel que (...) le port puisse reprendre son activité de mareyage", avait indiqué la préfecture lundi soir.

Concernant le volet production, une réunion avec les pêcheurs et les autres parties prenantes, acteurs de la filière, doit se tenir mardi matin.

La préfecture a rappelé que le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un dispositif de remise aux pêcheurs sur le prix du carburant, avec un versement d'une aide équivalente à 0,35 € par litre de carburant consommé sur une période allant du 17 mars au 31 juillet.

Lundi, des actions de protestations avaient été menées dans tout le pays, notamment des opérations escargots ou des barrages filtrants, pour protester contre le prix des carburants.