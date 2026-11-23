Flambée des carburants : le gouvernement fait adopter au Sénat une prolongation en 2027 de la prime carburant

Elle est "ouverte à l'ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail".

La "prime carburant", aide défiscalisée que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés pour atténuer l'impact de la flambée des prix devrait être prolongée en 2027 après le vote lundi 23 novembre d'un amendement au Sénat.

C'est l'une des mesures mises sur la table par l'exécutif il y a quinze jours pour répondre à la colère sociale : la prime carburant, une aide défiscalisée pouvant atteindre jusqu'à 1.000 euros que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés, doit être prolongée en 2027.

Lundi, le ministre des Comptes publics David Amiel a fait adopter dans l'hémicycle du Sénat un amendement traduisant cet engagement dans le projet de budget de l'État pour 2027, lors de l'examen du texte en première lecture à la chambre haute.

Plafond relevé

Il a reçu un avis favorable de la rapporteure générale du budget Christine Lavarde (LR). "C'est difficile de ne pas y souscrire", a-t-elle déclaré, regrettant toutefois l'absence de nouveaux "dispositifs incitatifs pour le changement du mode de motorisation ou le développement de modes alternatifs" de transport, ce qui vient, selon elle, "conforter la place de la voiture".

Face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement avait aussi annoncé fin septembre relever le plafond de cette aide de 600 à 1.000 euros. Elle est "ouverte à l'ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail", selon le texte du gouvernement.

Le dispositif et sa prorogation en 2027 devront désormais être confirmés dans la copie finale du budget, qui pourrait passer par un recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.