Fitch relève à CC la note de l'Ukraine après une restructuration de dette

L'agence de notation Fitch a rehaussé jeudi de deux crans la note de l'Ukraine à CC, invoquant le succès du moratoire de deux ans sur sa dette extérieure consenti par ses créanciers.

Le passage du statut de défaut restreint (RD) à la note CC "fait suite à l'exécution d'une sollicitation de consentement le 11 août visant à restructurer la dette extérieure, ce qui constitue pour nous la réalisation d'un échange de dette en difficulté, mettant fin au défaut restreint", a indiqué l'agence de notation dans un communiqué.

Les agences Fitch et S&P Global avaient placé le pays, actuellement sous invasion russe et extrêmement affaibli économiquement en raison du coût et des destructions liés à la guerre, à un cran du défaut de paiement samedi après que des créanciers privés internationaux ont accepté un moratoire sur sa dette extérieure.

Auparavant, un groupe de créanciers occidentaux dont la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni avaient donné le 20 juillet leur accord à un report des remboursements sur la dette ukrainienne.

Les reports de paiements concernent près de 6 milliards de dollars de paiements en capital et en intérêts, précise Fitch.

Un pays est considéré en défaut de paiement quand il est incapable d'honorer ses engagements financiers auprès de ses créanciers, qui peuvent être des États, des institutions financières (Fonds monétaire international, Banque mondiale, etc.) ou des investisseurs sur les marchés financiers. Le défaut est qualifié de partiel ou restreint quand l'État ne rembourse pas une partie de ses obligations.

L'Ukraine n'est pas pour autant sortie d'affaire, affirme l'agence de notation qui anticipe une dette publique au-dessus de 100% du PIB et estime probable une restructuration plus large d'ici 2024.

L'économie ukrainienne s'est effondrée depuis le début de l'invasion russe lancée le 24 février et pourrait voir son PIB plonger de 33% cette année, selon l'agence de notation qui anticipe une légère reprise technique de 4% l'année suivante.

Les besoins financiers de l'Ukraine sont énormes et une restructuration de sa dette semblait inévitable pour lui permettre de continuer à financer la guerre.

Les dégâts estimés dans les infrastructures ukrainiennes sont évalués à plus de 100 milliards de dollars par Fitch, et l'inflation pourrait accélérer de 22,2% en juillet à 30% à la fin de l'année "en raison du financement monétaire, des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, de la faible transmission de la politique monétaire et de la dépréciation du hryvnia", la devise ukrainienne, affirme Fitch.