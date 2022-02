Fiscalité : les Français consentent bien mieux à l'impôt, mais...

Une enquête commandée par la Cour des comptes montre une meilleure perception de la fiscalité par la population, qui accepte davatange le principe des prélèvements obligatoires que pendant la crise sociale de 2018.

Les prélèvements obligatoires ont baissé de 52 milliards depuis 2017 en France (illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

La célèbre Courbe de Laffer et son adage "Trop d'impôt tue l'impôt" se traduit dans les faits : les Français consentent bien plus à l'impôt aujourd'hui qu'au cours des dernières années, selon une étude menée par l'institut Harris Interactive et relayée par l'Opinion , mercredi 9 février.

Dans le détail, près de huit Français interrogés sur dix (79%) considèrent le fait de payer des impôts comme un acte citoyen. En comparaison, ce taux n'était que de 54% en 2018, en plein "ras-le-bol fiscal" exprimé notamment par le mouvement des gilets jaunes, soit une augmentation spectaculaire de 25 points en 4 ans du consentement à l'impôt.

Entre 2011 et 2014, la fiscalité avait bondi de 65 milliards d'euros, faisant flamber la défiance des Français vis-à-vis de l'imposition. Les prélèvements obligatoires ont ensuite diminué de 52 milliards d'euros depuis 2017.

Pour 3 Français sur 4, la fiscalité reste trop importante

L'enquête, réalisée pour la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires, montre par ailleurs une relation plutôt bonne et la population et le fisc. Plus de deux français sur trois (68%) disent ainsi être satisfaits de leurs rapports avec l'administration fiscale .

Cet accord global sur le principe de l'impôt ne change pas toutefois une tendance de fond sur le niveau de prélèvements obligatoires en France : 75% des Français estiment ainsi que la fiscalité est trop importante dans le pays.

"Malgré un apaisement apparent du débat fiscal au cours des dernières décennies, l’acceptation de l’impôt ne peut jamais être considérée comme acquise", estime ainsi le Conseil des prélèvements obligatoires dans son étude. Les mobilisations antifiscales, comme le mouvement des "bonnets rouges" contre l’écotaxe en 2013, ou celui des Gilets jaunes à la fin de 2018, traduisent la fragilité de l’acceptation des prélèvements", ajoute la structure.