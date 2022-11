Fiscalité et "super-dividendes" : Mattei (MoDem) ne "lâchera pas"

Le patron des députés MoDem Jean-Paul Mattei a assuré mercredi qu'il ne "lâcherait" pas son idée d'une augmentation de la taxation des "super-dividendes" des grandes entreprises, votée par l'Assemblée contre l'avis du gouvernement, puis écartée à la faveur d'un 49.3.

Le député des Pyrénées-Atlantiques, membre de la majorité présidentielle à l'Assemblée, avait réussi à faire voter lors de l'examen du budget de l'Etat un amendement augmentant la taxation des "super-dividendes" des grandes entreprises, qui serait passée de 30% à 35%.

Le gouvernement, hostile à l'idée, l'avait exclue de sa copie finale soumise à la procédure du 49.3, depuis adoptée en première lecture.

"Je ne cherche pas à mettre en difficulté le gouvernement. J'ai bien l'intention de légiférer et d'être porteur d'idées", a fait valoir M. Mattei lors d'un entretien avec l'association des journalistes parlementaires (AJP).

Saluant les mesures prises lors du début du premier quinquennat Macron pour les entreprises, "qui permettaient à l'économie de mieux se porter, aux investisseurs de revenir en France", le président du groupe MoDem a argué que "la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine" ont abouti à un "contexte qui a changé" et qui "nécessite qu'on se pose les bonnes questions" sur "l'équilibre entre fiscalité du travail et fiscalité du capital".

"Je suis en train de travailler pour redéposer cet amendement" en tenant compte de "certaines critiques", a confirmé le député, défendant une mesure "de bon sens qui tenait compte de circonstances exceptionnelles et qui en même temps avait une vocation pédagogique vis-à-vis de l'entreprise", pour éviter de faire sortir trop d'argent.

"Est-ce que je distribue, est-ce que je fais sortir l'argent de l'entreprise" ou "est-ce que faire de la recherche, se diversifier, partager certaines rémunérations avec les salariés ce n'est pas vertueux ?", a-t-il déclaré.

"Maintenant si dans le cadre du 49.3 (...) on me retire à nouveau cet amendement, ils (le gouvernement) le feront. Est-ce que pour autant on votera la censure ? Non. Bien sûr que non", a conclu M. Mattei.

Le parti présidentiel Renaissance avait indiqué fin octobre qu'il allait "réfléchir à un travail" sur les "super-dividendes".

L'exécutif a engagé une concertation sur le "partage de la valeur", en suggérant un mécanisme de "dividende salarié" qui reste encore à définir.