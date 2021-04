Fiscalité des entreprises : "L'imposition mondiale va dans le bon sens", estime Thierry Breton

Le chemin vers un taux minimal d'imposition des entreprises à l'échelle mondiale s'est éclairci depuis les déclarations d'intention de l'administration Biden.

Thierry Breton, le 18 mars 2021, à Copenhague ( Ritzau Scanpix / EMIL HELMS )

"C'est une proposition très intéressante". A l'instar de ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire ou de son homologue allemand, le commissaire européen Thierry Breton a salué les négociations en cours à l'OCDE sur l'instauration d'un système de taxation international des multinationales, avec un taux minimum d'imposition supérieur à 12,5%, correspondant par exemple à celui en place en Irlande. "Nous sommes bien sûr ouverts à une augmentation de ce chiffre", avait affirmé mercredi Bruno le Maire. "L'imposition mondiale va dans le bon sens", commente pour sa part Thierry Breton, à l'antenne de franceinfo , vendredi 9 avril. "Tout ce qui permet d'avvoir une meilleure lisibilité de l'impôt, toute entreprise doit payer de l'impôt, que cet impôt soit payé partout pour éviter le dumping fiscal, ça va dans le bon sens" , a t-il estimé.

"Un monde à reconstruire"

"C'est une proposition très intéressante, le cadre de l'OCDE est un bon cadre. Cette proposition va incontestablement dans le bon sens. Ca va faciliter les choses", insiste t-il.

Graphique comparant le taux d'imposition sur les sociétés dans les pays de l'OCDE. Les Etats-Unis envisagent d'augmenter ce taux de 21% à 28% ( AFP / )

Cette étape mènera t-elle pour autant à la fin des paradis fiscaux? "J'espère !", répond Thierry Breton. "Ca va en tout cas permettre d'avoir une meilleure visibilité. On va sortir de cette situation et c'est bien. Il y aura un monde à reconstruire, et le reconstruire sur des bases plus équitables, ça me semble une bonne chose. Les grandes entreprises paieront pareil déjà, et ça c'est bien", poursuit-il. "Il faut respecter ce pays et payer l'impôt. Que ce soit pareil partout, ça me semble aller dans le bon sens".

Outre un taux minimal mondial, cette réforme prévoit de moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, indépendamment de leur établissement fiscal. Ce deuxième point vise en particulier les géants du numérique, qui paient des impôts souvent sans rapport avec les revenus et les profits qu'ils dégagent localement. "C'est bien la moindre des choses", estime ainsi Thierry Breton, au sujet de cette "taxe GAFA".