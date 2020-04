Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiona Ferro dans le dernier carré, Paire écrasé par Goffin Reuters • 29/04/2020 à 21:56









par Matthieu Cointe (iDalgo) Ce mercredi se tenaient les quarts de finale ATP et WTA de l'Open Madrid Virtual Pro. Dans le tableau masculin, Andy Murray a dominé Alexander Zverev (6-1). Il a rendez-vous avec Diego Schwartzman, tombeur de Fabio Fognini, en demi-finale. Stefanos Tsitsipas et David Goffin complètent le dernier carré. Le Belge a déroulé face à Benoît Paire (6-0), alors que le finaliste de l'an dernier a pris la mesure de David Ferrer (6-2). Fiona Ferro est la dernière représentante tricolore encore en lice après sa victoire face à Donna Vekic cet après-midi. La Française affrontera Sorana Cirstea au prochain tour pour une place en finale. Le dernier match verra s'opposer Caroline Wozniacki, sans pitié face à Konta (6-0), à Kiki Bertens.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.