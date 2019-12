Finlande : Sanna Marin, une femme de 34 ans, élue Première ministre

Les sociaux-démocrates finlandais ont élu dimanche le plus jeune Premier ministre de l'histoire de leur pays, une ex-ministre des Transports de 34 ans.Sanna Marin a remporté l'élection de dimanche de justesse face au dirigeant sortant Antti Rinne. Critiqué pour sa gestion d'une grève postale, ce dernier avait démissionné mardi après avoir perdu la confiance du parti du Centre, partenaire au sein de la coalition au pouvoir.Femme politique depuis ses 27 ans« Nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance », a déclaré Sanna Marin à la presse dimanche soir, en éludant des questions liées à son âge. « Je n'ai jamais pensé à mon âge ou à mon genre, je pense aux raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique et ces choses grâce auxquelles nous avons gagné la confiance de l'électorat ».À 34 ans, elle est également un des plus jeunes chefs de gouvernement de la planète, devant le Premier ministre ukrainien Oleksiï Gontcharouk, âgé de 35 ans.Marin a connu une ascension rapide dans la politique finlandaise depuis qu'elle est devenue présidente du conseil municipal de sa ville industrielle de Tampere à l'âge de 27 ans.Mettre fin à des années d'austéritéLa nomination de Sanna Marin ne devrait pas entraîner d'inflexion politique significative de l'administration sociale-démocrate. « Nous avons un programme gouvernemental commun sur lequel nous nous sommes engagés », a-t-elle déclaré.Le parti social-démocrate (SDP), première formation du Parlement, avait remporté des élections législatives en avril sur des promesses de mettre fin à des années d'austérité conduites sous la houlette du Centre pour sortir la Finlande de la récession.Reste qu'Anna Sarin va devoir gérer dès lundi une vague de grèves de trois jours dans tout le pays. Certaines des plus grandes entreprises finlandaises sont concernées. La Confédération des industries finlandaises estime que les grèves ...