Finances publiques: une prime exceptionnelle versée aux agents en décembre

Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), touchés ces dernières années par des réorganisations, percevront en décembre une indemnité exceptionnelle récompensant leur "engagement" pendant la crise sanitaire, a annoncé vendredi le ministère de l'Economie.

"Grâce aux ambitions de transformation prévues dans son contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022, la DGFiP a dégagé des marges de manoeuvre financières qu'elle peut réutiliser", explique Bercy dans un communiqué.

"Elle a souhaité les orienter au bénéfice des agents qui se sont pleinement mobilisés dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques au cours de ces derniers mois", ajoute le ministère.

Dans le cadre d'un accord signé, une fois n'est pas coutume, par les organisations syndicales représentatives de la DGFiP (Solidaires, CGT, FO et CFDT/CFTC), les agents fonctionnaires et contractuels toucheront notamment une "indemnité exceptionnelle et non reconductible" de 120 euros pour les personnels de catégorie A, 170 euros pour les B et 250 euros pour les C.

Les agents de catégorie A+ obtiendront eux des facilitations de carrière via des "mesures de promotions".

Cet effort indemnitaire à destination des agents représente environ 16 millions d'euros. Les syndicats ont également l'engagement que des négociations similaires seront rouvertes pour 2022.

Enfin, un fonds doté de 10 millions d'euros va être créé pour améliorer "le cadre de vie au travail des agents", précise Bercy.

"Ce n'est pas une grande victoire, mais c'est une première avancée dans un contexte difficile de pouvoir d'achat", se félicite Anne Guyot Welke, secrétaire générale de Solidaires Finances publiques (1er syndicat). "Certaines économies ont été faites pendant la crise, et ils voulaient les réinjecter. C'est néanmoins insuffisant au regard du passif que l'on traine dans la fonction publique".

La responsable syndicale souligne que les réorganisations successives au sein de la DGFiP, qui comptait plus de 97.000 agents en 2020, ont provoqué 30.000 suppressions de postes depuis 2008. Le ministère rappelle de son côté que 5.000 postes devaient disparaître entre 2020 et 2022.

"La DGFiP poursuit en effet ses objectifs de modernisation et accélère sa transformation numérique au bénéfice des agents, des usagers et des partenaires", explique Bercy dans son communiqué.

Les syndicats avaient eux dénoncé la "casse" annoncée d'une administration qui entend réorganiser ses services, alléger son réseau et fermer des trésoreries.