Finances publiques: le HCFP juge "indispensable" que le gouvernement "corrige" sa trajectoire

Prévision de croissance "un peu élevée", projection d'inflation "sous-estimée": le Haut Conseil des Finances publiques (HCFP) appelle le gouvernement à corriger sa trajectoire de finances publiques jusqu'à 2027, qu'il doit envoyer sous peu aux institutions européennes.

"Le Haut Conseil estime indispensable que la prochaine loi de programmation des finances publiques (attendue à la rentrée, NDLR) corrige ces estimations", intime dans un avis consulté jeudi par l'AFP l'instance chargée d'évaluer la crédibilité des prévisions de l'exécutif en matière de finances publiques.

Le "programme de stabilité" soumis au HCFP et qui sera présenté vendredi en Conseil des ministres, avant envoi à Bruxelles en août, "présente de nombreuses faiblesses".

Si le gouvernement table dans ce document sur une croissance de 2,5% en 2022 et de 1,4% en 2023, ces anticipations seraient fragilisées par des "risques baissiers", même si les objectifs ne sont pas "hors d'atteinte".

La "hausse plus marquée qu'attendu des taux directeurs de la Banque centrale européenne", les doutes sur l'approvisionnement en gaz russe et l'inquiétude croissante des ménages et chefs d'entreprises "peuvent rendre plus difficile l'atteinte" de ce taux de croissance, énumère le HCFP.

La prévision pour 2023 "paraît aussi quelque peu élevée", juge-t-il.

Dans son avis, le HCFP "met en avant les aléas baissiers. (Mais) il ne mentionne pas pour autant les aléas haussiers" comme "la consommation de la surépargne Covid et la baisse des tensions géopolitiques", se défend le ministère des Finances dans un communiqué envoyé à l'AFP.

"Il reste des capacités de rattrapage à l'économie française", martèle le gouvernement, par exemple dans l'automobile ou l'aéronautique "où la production reste inférieure à son niveau d'avant-Covid".

- Hypothèses avantageuses -

Contrairement à la croissance, la projection du gouvernement sur l'inflation (5% en 2022 et 3,2% en 2023) paraît "sous-estimée" au HCFP, et nettement inférieure aux anticipations des instituts spécialisés (OFCE, Rexecode).

Le HCFP remet aussi en cause l'hypothèse formulée par le gouvernement sur le prix du baril de pétrole, qui tomberait de 110 dollars en 2022 à 98 dollars en 2023 et 85 dollars ensuite, soutenant ainsi les prévisions de croissance et d'inflation de l'exécutif.

Une anticipation contraire "à la pratique usuelle du gouvernement consistant à stabiliser le prix du pétrole au dernier niveau connu sans anticiper des évolutions par nature très aléatoires."

Le HCFP s'interroge enfin sur la crédibilité du scénario de croissance pour les années 2024 à 2027 (de 1,6% à 1,8% du PIB).

La trajectoire repose "notamment sur des hypothèses très avantageuses de contribution positive du commerce extérieur" à la croissance et d'investissements conséquents des entreprises et des ménages, malgré la remontée des taux d'intérêt.

Quant à l'objectif de retour sous les 3% de déficit public en 2027, le HCFP souligne qu'il n'offre "aucune marge de sécurité."

Si la croissance était plus faible qu'espéré, "le déficit resterait au-dessus de 3 points de PIB et le ratio de dette ne cesserait de croître".

"La trajectoire de finances publiques du programme de stabilité est équilibrée", entre protection des ménages et maîtrise des finances publiques, réplique Bercy.

"La loi de programmation des finances publiques présentera avec plus de détail la manière dont nous parviendrons à ces objectifs", conclut le ministère.