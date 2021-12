Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Les contribuables ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour effectuer leurs dons caritatifs s’ils souhaitent bénéficier d’une réduction d’impôt en 2022. A partir du 1er janvier 2022, le taux de prélèvement à la source appliqué sera celui calculé lors de la déclaration sur les revenus de 2020, sauf modification d’ici la fin de l’année 2021. Le pouvoir d’achat des ménages devrait reculer de 0,5% au premier semestre 2022, à cause de la hausse des prix à la consommation. Le surcroît d‘épargne réalisé par les ménages en France depuis le début de la crise sanitaire a atteint 187 milliards d’euros à la fin du mois d’octobre 2021. À partir du 1er janvier 2022, les syndics professionnels doivent remettre aux copropriétaires une fiche d’information sur le prix des prestations qu’ils proposent. Le Smic augmente de 0,9% au 1er janvier 2022, à 10,57 euros brut de l’heure. Le calendrier des actualisations et des versements de Pôle emploi pour 2022 est disponible.

Les contribuables ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour effectuer leurs dons caritatifs s’ils souhaitent bénéficier d’une réduction d’impôt en 2022. Cette réduction se monte à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Les organismes bénéficiaires peuvent être une fondation ou une association reconnues d’utilité publique, une fondation universitaire ou d’entreprise, ou même une association cultuelle. Pour les dons aux organismes sans but lucratif aidant les personnes en difficulté (fourniture gratuite de repas, logement et soins médicaux), la réduction d’impôt monte à 75%, dans la limite de 1.000 euros. Au-delà de ce plafond, le taux de 66% s’applique.

Les modifications du taux de prélèvement à la source ne sont valables que pour l’année civile en cours: celles réalisées au cours de l’année 2021 expirent donc au 31 décembre 2021. Au 1er janvier 2022, le taux appliqué sera celui calculé lors de la déclaration sur les revenus de 2020 effectuée au printemps 2021. Pour conserver le taux appliqué en 2021 ou le modifier, il faut se rendre sur son espace particulier du site des impôts à la rubrique «Gérer mon prélèvement à la source» puis sélectionner «Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus». Cette modification doit être faite d’ici la fin de l’année 2021 pour être prise en compte dès janvier 2022 par l’employeur.

Après être resté stable en 2020, le pouvoir d’achat des ménages a augmenté de 1,8% en 2021 et devrait reculer de 0,5% au premier semestre 2022, selon les estimations de l’Institut national de statistiques (Insee). Ce recul, principalement causé par la hausse des prix à la consommation, prend en compte le contrecoup de «l’indemnité inflation», dont l’effet sur le revenu des ménages est comptabilisé à la fin de l’année 2021. La hausse des prix est particulièrement visible sur les dépenses mensuelles d’énergie des Français, avec une augmentation moyenne d’un peu plus de 40 euros par ménage en octobre 2021 par rapport à novembre 2019.

Le surcroît d‘épargne réalisé par les ménages en France depuis le début de la crise sanitaire a atteint 187 milliards d’euros à la fin du mois d’octobre 2021, selon les chiffres communiqués par la Banque de France. Cette accumulation d’épargne semble toutefois se ralentir, avec une hausse de 6 milliards d’euros au troisième trimestre 2021 contre une augmentation de 22 milliards d’euros au trimestre précédent. Un peu plus de la moitié de ce surplus d’épargne est placé sur des comptes bancaires ou des livrets comme le Livret A dont les encours ont progressé de près de 19% entre décembre 2019 et septembre 2021. A fin octobre 2021, le montant total des placements financiers des Français atteignait 6.075 milliards d’euros.

À partir du 1er janvier 2022, les syndics professionnels devront remettre aux copropriétaires une fiche d‘information standardisée sur leurs prix et les prestations qu’ils proposent. Ce document complémentaire au contrat de syndic vise à faciliter leur mise en concurrence. Certaines informations doivent impérativement figurer sur cette fiche comme l’identification du contrat du syndic, la durée du contrat, le contenu du forfait (prestations obligatoires relatives aux assemblées, prestations optionnelles comme les assemblées supplémentaires et les réunions avec le conseil syndical) ainsi que les prestations particulières non comprises dans le forfait.

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) va augmenter de 0,9% au 1er janvier 2022 pour atteindre 10,57 euros brut de l‘heure, soit 1.603 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Cette augmentation est uniquement liée à la revalorisation automatique calculée en fonction de l’inflation, le gouvernement ayant de nouveau exclu tout «coup de pouce». Au total, le salaire minimum aura augmenté de 64 euros brut en un an, une hausse de 15 euros au 1er janvier 2021 et une autre de 35 euros au 1er octobre 2021 s’ajoutant à celle de 14 euros prévue pour le 1er janvier 2022.

Le calendrier des actualisations et des versements de Pôle emploi pour 2022 est disponible, informe le site Service-Public.fr. L’ouverture de l’actualisation se fait le 28 de chaque mois (hormis en février 2022 où elle ouvre dès le 26) et se clôture le 15 du mois suivant. Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d‘emploi doivent impérativement actualiser leur situation, ce qui permet de lancer la procédure de paiement des allocations . Une fois l’actualisation faite, le versement des allocations est effectif dans un délai moyen de trois jours ouvrés.