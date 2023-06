Finances locales: une situation "préoccupante et contrastée", selon André Laignel

La situation des finances des collectivités locales en 2022 est "préoccupante et contrastée", fortement impactée par l'inflation et trois années de crises consécutives, a constaté mardi le président du comité des finances locales (CFL) André Laignel.

"On a le sentiment que le paysage des finances locales ressemble au +Jardin des délices+ de Jérôme Bosch. Quand on le regarde de loin, on a le sentiment de l'harmonie mais quand on s'approche on découvre toutes les failles", a résumé devant la presse le président du CFL, un organisme qui défend les intérêts financiers des collectivités locales.

Le résultat des collectivités s'établit à 4,8 milliards d'euros en 2022, dont 3,8 milliards pour les communes, 2,1 milliards pour les départements et -1,2 milliard pour les régions.

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 4,9% toutes collectivités confondues, dont +5,8% pour les communes, une hausse liée notamment aux frais de personnel et à l'inflation des coûts de l'énergie.

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de leur côté de 4,7%, soit moins vite que les dépenses.

Les concours financiers de l'Etat augmentent de 0,6%, mais "c'est en réalité une baisse en euros constants, compte-tenu de l'inflation", a rappelé André Laignel.

Le taux d'épargne brute a lui augmenté de 4% à 37,9 milliards d'euros, mais la situation est très contrastée selon les types et les strates de collectivités, allant ainsi jusqu'à -6,4% pour les communes de plus de 5.000 habitants.

Concernant l'investissement, il est globalement en hausse de 6,8% en raison d'un effet de rattrapage post-covid et de l'inflation.

"Les dépenses d'équipement sont en hausse de 8,7% mais elles sont dues à 84% à l'inflation, ce qui veut dire qu'en euros constants, l'investissement en 2022 est inférieur de 7% à celui de 2019", commente M. Laignel.

Plus inquiétant, la capacité de financement s'élève à 1 milliard d'euros en 2022, toutes collectivités confondues, mais en baisse de 1,5 milliard pour les seules communes.

La trésorerie totale des collectivités s'établit à 55,5 milliards d'euros, mais "représente 581 jours de dépenses de fonctionnement pour les communes de moins de 500 habitants, 98 jours pour les communes de 10.000 à 50.000 habitants et seulement 26 jours pour celles de plus de 100.000 habitants", poursuit M. Laignel, ce qui, selon lui, relativise les discours sur le trésor caché des collectivités.