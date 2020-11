Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Financement libyen: Sarkozy demande sa "démise en examen" après les rétractations de Takieddine Reuters • 11/11/2020 à 20:05









FINANCEMENT LIBYEN: SARKOZY DEMANDE SA "DÉMISE EN EXAMEN" APRÈS LES RÉTRACTATIONS DE TAKIEDDINE PARIS (Reuters) - Nicolas Sarkozy a annoncé mercredi qu'il allait demander sa "démise en examen" dans l'affaire du financement présumé par la Libye de sa campagne électorale victorieuse de 2007 à la suite des rétractations de l'homme d'affaires Ziad Takieddine, l'un de ses accusateurs. Dans un document obtenu par Paris-Match et BFM TV, ce dernier, jusqu'alors présenté comme un intermédiaire, déclare désormais qu'"il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy, jamais". "Je confirme que ceci n'est pas vrai. M. Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle ni M. Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais", ajoute-t-il, en référence à l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Sur sa page Facebook, Nicolas Sarkozy dit avoir "pris connaissance avec stupéfaction des dernières déclarations de Ziad Takieddine". "La vérité éclate enfin", ajoute l'ancien président de la République. "Je demande à mon avocat Thierry Herzog de déposer une requête en démise en examen et d'engager une procédure pour dénonciation calomnieuse contre Ziad Takieddine dont les précédentes allégations m'ont causé un préjudice considérable." "Que chacun soit bien certain que je n'ai pas l'intention de m'arrêter avant que tous les auteurs de cette manipulation sans précédent soient démasqués", prévient-il. Nicolas Sarkozy est visé par quatre mises en examen dans cette affaire, la dernière datant du mois dernier pour "association de malfaiteurs". Il est aussi soupçonné de financement illicite de campagne électorale et corruption passive. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

