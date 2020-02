Financement du terrorisme : 4 interpellations en région parisienne

Mardi matin, des policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), agissant sur commission rogatoire d'un juge antiterroriste, ont interpellé, au saut du lit, 4 personnes à Argenteuil, Franconville et Sartrouville. Elles ont été placées en garde à vue au siège de la DGSI à Levallois-Perret, laquelle pourrait durer jusqu'à 96 heures. Un cinquième protagoniste, visé par un mandat d'amener, a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen dans la foulée pour financement du terrorisme.Au total, ces cinq personnes sont mises en cause dans des transferts de fonds qui se sont déroulés sur une période comprise entre 2016 et 2018 à destination de la Syrie et en faveur de membres présumés de l'organisation État islamique (EI), selon une source proche du dossier.Soupçonné d'avoir financé un couple en SyrieCes deux hommes et trois femmes sont des membres de l'entourage familial d'un couple soupçonné de s'être installé en zone de conflit en Syrie, et d'y avoir séjourné au début de l'année 2015, quelques semaines après l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Selon leur entourage, il n'existe pas de lien entre leur départ en zone de djihad et les actes criminels des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly. Le couple était, semble-t-il, plutôt bien inséré socialement et professionnellement.Lire aussi Recel d'apologie du terrorisme : un homme interpellé dans...