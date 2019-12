Financement du cinéma : les Sofica plus efficaces que TF1 ou France 2

En 2018, 62,8 millions d'euros ont été collectés par le biais de ces véhicules d'investissement défiscalisés.

Que peuvent avoir en commun Amanda de Mikhaël Hers, En liberté de Pierre Salvadori, Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin, Zombi child de Bertrand Bonello, Sibyl de Justine Triet ou encore Une fille facile de Rebecca Zlotowski ? Les subventions de tous ces films ont été complétées par une société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (Sofica).

Depuis près de trente-cinq ans, ces instruments de collecte de fonds privés permettent de boucler les budgets des films et apportent un coup de pouce bienvenu à la production indépendante. Selon le rapport de l'association de représentation des Sofica (ARS) publié jeudi 5 décembre, la collecte, en 2018, des douze Sofica agréées a permis de collecter 62,8 millions d'euros dont 56,6 millions au moins financeront le cinéma et l'audiovisuel. Un étiage en ligne avec la moyenne des années précédentes.

« Malgré une apparente bonne santé, un nombre de films produits importants [237 films français et 63 coproductions en 2018] et une stabilité du nombre d'entrées en salles, le système de financement du cinéma français traverse une importante zone de turbulences avec une baisse très significative des financements privés », souligne l'ARS dans ce rapport. L'écot des chaînes de télévision a notamment chuté de 22,5 % par rapport à 2017. Et les minima garantis des distributeurs, associés aux mandats d'exploitation ont aux aussi baissé de 30,3 % comparé à 2017.

