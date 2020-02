Financement des partis : la "banque de la démocratie", demandée notamment par Marine Le Pen, fait son chemin au gouvernement

L'idée avait pourtant été enterrée par l'exécutif en juillet 2018, qui s'était alors inquiété des problèmes de neutralité que poserait le rôle joué par l'Etat dans le financement des partis.

Sibeth Ndiaye, le 15 janvier 2020, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"C'est une bonne idée". La banque de la démocratie, projet de financement des partis politiques par le crédit, reçoit les faveurs de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, au lendemain de l'annonce d'une campagne d'emprunt par le Rassemblement national.

Le projet, porté par François Bayrou lors de son bref passage au ministère de la Justice en 2017, avait été abandonné en 2018 par le gouvernement. Cette fois-ci, l'exécutif émet un autre avis, en la voix de Sibeth Ndiaye. "On voit bien qu'il peut y avoir des difficultés pour des organisations partisanes d'accéder au crédit, et donc il faut qu'on puisse remettre les choses sur le tapis dès que possible". "Je suis très attachée à l'idée qu'un parti politique, dès lors qu'il a des résultats significatifs au niveau national, puisse avoir un accès au crédit, parce que c'est un gage de bon fonctionnement démocratique" , a-t-elle poursuivi.

Ndiaye rappelle le précédent de LREM

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, avait annoncé samedi 8 février le lancement imminent d'une nouvelle campagne d'emprunt auprès des Français pour financer ses campagnes électorales, au moment où son mouvement est sommé par la Russie de rembourser plus de 9 millions d'euros.

Du côté de la majorité, La République en Marche avait elle-même "fait appel aux dons des particuliers" au moment de son lancement, a rappelé la porte-parole du gouvernement sur LCI , ce qui a "permis de financer notre campagne présidentielle. Je ne vois pas en quoi il est choquant qu'elle puisse faire appel aux dons. Y répondra qui le souhaitera, qui croit dans ses idées évidemment. Nous l'avons fait et cela nous a plutôt été bénéfique."

Portée par François Bayrou lorsqu'il avait été brièvement garde des Sceaux en 2017, l'idée d'une "banque de la démocratie" avait été enterrée par le gouvernement en juillet 2018 au motif notamment des problèmes de neutralité que poserait l'immixtion de l'Etat dans le financement des partis. Marine Le Pen a réitéré ses critiques sur ce sujet contre le gouvernement, qu'elle accuse de "refuser de mettre en place une banque de la démocratie" .