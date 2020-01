Financement de la campagne de Macron à Lyon : l'enquête classée sans suite

Le parquet de Lyon a classé « sans suite » le 13 janvier dernier, l'enquête préliminaire ouverte sur le financement de la campagne présidentielle à Lyon. Le procureur de la République estime « qu'aucun détournement de fonds publics n'a été caractérisé ».L'enquête avait été ouverte en en juin 2018 à la suite d'une plainte déposée par un élu municipal d'opposition, Stéphane Guilland (LR), qui s'interrogeait sur la mise à disposition d'un certain nombre de « moyens humains, matériels et financiers » de la ville mais également de la Métropole de Lyon dans la pré-campagne, puis dans la campagne présidentielle lyonnaise d'Emmanuel Macron, orchestrée localement par Gérard Collomb, maire de la ville. L'enquête visait donc des faits présumés de « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, recel de ce délit et financement irrégulier de campagne électorale ».« L'intérêt que pouvait alors susciter monsieur Emmanuel Macron »Le chef de file de l'opposition, Stéphane Guilland, avait dénoncé dans sa plainte la mise à disposition, de Jean-Marie Girier, chef de cabinet de Gérard Collomb, dans la campagne d'Emmanuel Macron. Si le chef de cabinet de Gérard Collomb Jean-Marie Girier a joué dès 2016 un rôle « certain » dans En Marche, cela n'a pas été au détriment de son travail pour la métropole, tant qualitativement que quantitativement, note l'enquête, en relevant la « très grande puissance de travail » de l'intéressé.Il avait également pointé l'organisation d'une grande réception dans les salons de l'Hôtel de Ville, organisée par Gérard Collomb, le 2 juin 2016, soit deux mois après le lancement d'En Marche, en l'honneur d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie. Quelque 800 invités y avaient participé.Le parquet a estimé que la visite du ministre en juin 2016 sur le thème de la chimie « était bien en lien avec ses fonctions et ne constituait ...