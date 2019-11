Financement de campagnes : la garde rapprochée de Marine Le Pen au tribunal

Soupçonné d'avoir mis en place un système pour enrichir ses amis aux dépens de l'Etat, le Front national se retrouve ce mercredi sur le banc du tribunal correctionnel de Paris. Le parti d'extrême droite (rebaptisé RN) sera jugé jusqu'au 26 novembre pour complicité d'escroquerie sur les coulisses des élections présidentielle et législative de 2012. Au total, sept personnes, dont plusieurs cadres du parti, et trois personnes morales comparaissent pour escroquerie, complicité, abus de biens sociaux et recel.Le mécanisme suspect était simple. Aussitôt investis par le parti, les candidats n'avaient d'autre choix que d'acquérir le kit unique de campagne (affiches, tracts...) fourni « clés en main » par Jeanne, le microparti satellite du FN. Un kit élaboré par un prestataire unique, la société Riwal, dirigée par Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen. Facturée 16 650 € -- un prix qui flirte avec le plafond du montant des dépenses remboursé par l'Etat aux candidats qui font plus de 5 % au premier tour --, l'acquisition de ce kit était financée par le prêt d'un montant équivalent accordé par Jeanne. Un prêt « fictif », taclent les juges d'instruction.Marine Le Pen a bénéficié d'un non-lieuDes soupçons de surfacturation viennent asseoir les accusations d'escroquerie. Car le prix réel du kit avoisinait plutôt les 4000 €. « Il s'agit de relations commerciales ordinaires dans le monde extraordinaire de la politique », a indiqué Me Alexandre Varaut, l'avocat de Frédéric Chatillon et de Riwal selon lequel les tarifs de la société étaient comparables à ceux pratiqués dans les autres partis.Selon les juges d'instruction, « le Front national était bien le commanditaire de l'ensemble des opérations dont il tirait des avantages conséquents ». « Nous allons contester avec virulence ces accusations infamantes », a déclaré Me David Dassa-Le-Deist, l'avocat du parti. En ...