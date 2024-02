Finalement, le père de ce twittos échoue à marquer un tir au but contre Mickaël Landreau

Coup dur pour le FC Monsieur-je-sais-tout.

Il y a quelques jours, un internaute officiant sur le réseau social X sous le pseudo @naragua_ poussait un cri du cœur en implorant un gardien de Ligue 1 ou de Ligue 2 de venir prouver à son père qu’il avait tort. Son daron était en effet « persuadé, depuis dix ans, que c’est impossible de rater un penalty, et que les joueurs professionnels sont nuls ». Aucun des portiers titulaires des deux premiers échelons du football français n’a daigné répondre, mais Mickaël Landreau, si. Ok, il n’est plus en activité, mais facture tout de même 618 matchs dans l’élite, et ça, ce n’est pas donné à tout le monde. En tout cas, cela a suffi à convaincre son employeur Canal+ (non, pas la réserve de Carquefou), où il officie en tant que consultant, de surfer sur le buzz en mettant les moyens pour filmer cette séquence d’anthologie au sein des installations du Paris FC.…

JD pour SOFOOT.com