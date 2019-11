Finale de League of Legends : cinq questions pour comprendre le phénomène e-sport

De l'adrénaline, des larmes et des euros. L'AccorHotels Arena de Bercy sera en fusion dimanche après-midi lors de la finale mondiale d'un des jeux les plus populaires de « l'electronic sport » : League of Legends - ou « LoL ».Les 15 000 places en vente (de 40 à 80 euros) n'ont pas pesé lourd face aux 600 000 demandes internationales de billets. Tout s'est écoulé en seulement 20 minutes en septembre dernier.Les fans déçus pourront se réfugier en ligne sur les flux vidéo qui devraient connaître des pics d'audience monstres sur les plateformes de streaming spécialisées comme Mixer, Twitch ou son équivalent chinois Huya, où plus de 70 millions de spectateurs avaient regardé la finale mondiale de LoL, l'an dernier, en Corée du Sud.Dans l'Hexagone, France TV Sport diffusera sur son site, à partir de 13 heures, le match pour le titre de champions du monde entre les Espagnols de G2 Esports et les Chinois de FunPlusPhoenix.Voici les clés pour briller en société ou simplement mieux comprendre la frénésie autour de la pratique compétitive des jeux vidéo.Pourquoi une telle passion ?Des ambiances dignes d'un derby sud-américain lors de centaines de tournois mondiaux, des millions de téléspectateurs pour les diffusions et les rediffusions... en cinq ans à peine, l'e-sport a fait sa mue, passant d'une pratique confidentielle à des compétitions multijoueurs à l'aura planétaire.Ils s'appellent Dota 2, Counterstrike, Fortnite ou Rainbow Six et ont comme dénominateur commun d'attirer des centaines de millions de joueurs et autant de spectateurs.« Il y a des émotions aussi fortes que pour un match de football avec la même ambiance pour le spectateur », raconte Lucas Simon Meslet, alias Cabochard, joueur professionnel de 22 ans de LoL et membre de la Team Vitality, les numéros 1 français. « J'y vis des moments forts et de doutes avec des montagnes russes émotionnelles qui me motivent à avancer », confie ...