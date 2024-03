Finale de C1 2022 : L’UEFA va indemniser les supporters de Liverpool

« L’UEFA a conclu un accord complet et définitif avec les supporters de Liverpool » qui avaient « déposé des demandes d’indemnisation pour dommages corporels à la suite de leur expérience lors de la finale de Ligue des champions 2022 à Paris » , a communiqué l’instance européenne ce vendredi. Elle va faire en sorte « que les supporters de Liverpool […] reçoivent une somme à titre de compensation pour les problèmes auxquels ils ont été confrontés. L’UEFA est heureuse d’être parvenue à une position commune qui, nous l’espérons, permettra aux supporters de tourner la page. »

L’UEFA s’était également engagée, il y a un an, à rembourser les billets de près de 20 000 supporters anglais. En février 2023, un rapport rédigé par un panel indépendant (juristes, universitaires et représentants des associations de supporters), présidé par le député portugais Tiago Brandão Rodrigues et financé par l’UEFA elle-même, accablait cette dernière, mais aussi les forces de l’ordre et les autorités françaises. Le 28 mai 2022 au Stade de France, les supporters des Reds avaient fait face à une attente interminable aux portes du stade, certains s’étaient retrouvés parqués et coincés contre les barrières ou avaient subi les gaz lacrymogènes de la police, d’autres s’étaient fait voler leur billet, et certains n’avaient même pas pu assister à la rencontre, qui avait pourtant été reportée d’une demi-heure à cause du bordel à l’extérieur.…

JB pour SOFOOT.com