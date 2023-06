information fournie par So Foot • 08/06/2023 à 17:57

Finale C1 : les supporters de Man City devront arriver 9h à l’avance

Comme par hasard.

L’UEFA veut éviter le traumatisme de la finale de la Ligue des champions 2022. L’année passée, la finale entre Liverpool et le Real Madrid (0-1) a été marquée par des incidents touchant de milliers de supporters des deux équipes. L’UEFA souhaite ne plus avoir de tels dysfonctionnements avec un afflux de fans et des défaillances de la billetterie.…

TJ pour SOFOOT.com