Fin du suspense pour l'avenir des verres Duralex

Le projet de reprise par la maison-mère de Pyrex est jugé "de grande qualité" par les avocats de la verrerie.

Le tribunal de commerce d'Orléans se prononce jeudi 28 janvier sur l'avenir de Duralex, et devrait valider le plan proposé par le seul candidat encore en lice, la maison-mère de Pyrex, International Cookware.

Le groupe a présenté un ambitieux programme de développement industriel et commercial pour redynamiser Duralex, dont les créations, Gigogne et Picardie en tête, sont connues dans le monde entier, des cantines scolaires à la boutique design du MoMA de New York. L'industriel, propriété du fonds d'investissement Kartesia, entend bien redonner à ce symbole du Made in France sa place "de leadership dans le monde", selon son PDG José Luis Llacuna. Le dirigeant propose ainsi d'injecter 21 millions d'euros en quatre ans pour relancer la verrerie, créée après guerre par le groupe Saint-Gobain à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), dans la banlieue d'Orléans.

International Cookware garantit aussi une reprise sans casse sociale, en maintenant les 248 emplois (excepté deux cadres dirigeants) et promet même des embauches si la production repart à la hausse. Il entend aussi faire naître des synergies commerciales avec Pyrex, autre spécialiste du verre trempé, connu pour ses plats à four et dont l'usine est situé à Châteauroux, à 150 km d'Orléans. A l'issue de l'audience du 22 janvier, les juges avaient salué une proposition "de grande qualité" sur le plan industriel et commercial, la jugeant toutefois insuffisante sur le plan financier. Ils avaient en particulier dénoncé l'intégration, dans le périmètre de l'offre, d'un contrat d'assurance d'un million d'euros destiné à garantir les indemnités de fin de carrière des salariés. "L'offre n'est pas égale au minimum attendu par le tribunal" et aboutit à un prix de cession "négatif", avaient affirmé les juges, donnant à Pyrex quelques jours pour revoir son offre.

Un "projet excellent"

En réponse, International Cookware a déposé mardi un projet amélioré, ont révélé les avocats de Duralex, Antoine Poulain et Amandine Rominskyj. Le candidat a ainsi proposé deux options: soit retirer le contrat du périmètre de son offre, soit le maintenir en apportant 400.000 euros supplémentaires à sa proposition initiale de 3,55 millions d'euros.

"C'est très bien, on ne peut que s'en féliciter, et leur projet de reprise est vraiment excellent pour l'avenir de Duralex", ont estimé les avocats pour qui la décision des juges en faveur d'International Cookware ne fait désormais plus de doute.

Les trois autres prétendants à la reprise ont en effet été écartés par le tribunal de commerce d'Orléans. André Ioannidès, actionnaire actuel de la verrerie, avait retiré son offre au dernier moment. Pierre-Olivier Baron, un agent commercial indépendant, n'était même pas venu défendre son dossier. Quant au troisième projet, un plan de continuation présenté par un groupe d'investisseurs qui prétendaient avoir racheté la verrerie avant sa mise en redressement judiciaire, il a été rejeté comme étant "hors délai et sans garantie de financement".

L'offre de Pyrex est donc la seule à pouvoir sauver Duralex, en difficultés récurrentes depuis des années malgré sa notoriété. La verrerie a ainsi déjà connu un dépôt de bilan en 2005 et une faillite en 2008, avant d'être reprise in extremis par ses dirigeants actuels. En 2017, ses problèmes se sont aggravés en raison d'un incident lors du remplacement du four et la situation s'est encore dégradée l'an dernier avec la crise sanitaire. Les salariés sont appelés à se rassembler jeudi devant le tribunal de commerce.