Fin des pourparlers sur l'Ukraine à Abou Dhabi, la place des Européens en question

Les pourparlers de paix sur l'Ukraine se sont terminés mercredi à Abou Dhabi sans percée majeure, mais les négociateurs américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont annoncé qu'ils se rendraient dans les prochains jours à Moscou et Dublin pour s'entretenir avec les présidents russe et ukrainien.

Moscou et Kyiv ont fait part d'une relative satisfaction à l'issue de deux jours de discussions aux Emirats arabes unis, le négociateur en chef ukrainien David Arakhamia évoquant une "bonne dynamique", tandis que son homologue russe Vladimir Medinski a fait état d'un "accord sur certains points".

Les deux pays se sont notamment entendus sur un nouvel échange de prisonniers qui devrait intervenir dans les prochaines semaines et concerner plusieurs milliers de soldats dans chaque camp, selon l'agence de presse russe Tass.

Jared Kushner a en revanche reconnu devant la presse que les discussions restaient difficiles sur les sujets de fond, ce qu'il a notamment imputé à la défiance entre les belligérants.

"La réalité, c'est qu'il n'y a actuellement aucune confiance entre les deux parties, ce qui est tout à fait normal après un conflit comme celui-ci", a déclaré le gendre de Donald Trump.

"Dans certains domaines, nous voyons des possibilités de compromis ; dans d'autres, nous devons approfondir les discussions, mais je pense que c'était une très bonne avancée », a-t-il ajouté, précisant que la question territoriale avait été abordée lors des pourparlers et qu'elle serait la plus difficile à résoudre.

Jared Kushner a indiqué que lui-même et Steve Witkoff se rendraient à Moscou jeudi pour s'entretenir avec Vladimir Poutine, et qu'ils soulèveraient à cette occasion la question de l'élargissement des pourparlers afin d'y inclure les pays européens, dont il a dit souhaiter la présence à la table des négociations.

ZELENSKY SALUE UN CHANGEMENT DE TON

Il a ajouté que l'architecture de sécurité en Europe pourrait servir de base à un accord, sans toutefois donner plus de détails. L'Ukraine et plusieurs pays européens ne souhaitent pas que cette question soit abordée tant qu'un accord de cessez-le-feu n'aura pas été conclu.

S i Volodimir Zelensky, qui s'entretiendra avec Jared Kushner et Steve Witkoff à l'occasion d'un déplacement à Dublin après leur visite à Moscou, a salué ce qu'il a qualifié de "changement de ton" de la part des médiateurs américains lors de la deuxième journée de pourparlers à Abou Dhabi, le négociateur russe Vladimir Medinski a exprimé son scepticisme quant à la participation des Européens aux négociations.

"Nous n'avons reçu (...) aucune proposition de paix concrète de la part des pays européens ; on ne voit donc pas très bien de quoi discuter", a-t-il dit à la télévision russe.

"Lorsqu'ils présenteront des propositions concrètes, nous y réfléchirons. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'il leur serait utile de s’inspirer, par exemple, des émissaires américains – en termes de bon sens, de réalisme et de volonté de parvenir à la paix."

Alors que des émissaires européens et des représentants de l'Otan se sont entretenus avec les négociateurs américains et ukrainiens à Abou Dhabi, la délégation russe a refusé de les rencontrer.

Le négociateur ukrainien David Arakhamia a déclaré que les pourparlers avaient été difficiles, la délégation russe étant arrivée selon lui avec des "directives strictes", mais il a estimé qu'il avait été possible de créer une "dynamique positive" pour parvenir à une solution politique avant la fin de l'année. Il n'a donné aucun détail.

David Arakhamia a insisté sur le fait que les futures négociations devraient être multilatérales, et non trilatérales, et inclure des responsables européens.

(Olena Harmash à Abou Dhabi, avec les bureaux de Kyiv et Moscou ; version française Tangi Salaün)