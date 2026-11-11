Fin des pourparlers sur l'Ukraine à Abou Dhabi, la place des Européens en question

Les pourparlers de paix sur l'Ukraine se sont terminés mercredi à Abou Dhabi sans percée majeure, mais les négociateurs américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont annoncé qu'ils se rendraient dans les prochains jours à Moscou et Dublin pour s'entretenir avec les présidents russe et ukrainien.

Moscou et Kyiv ont fait part d'une relative satisfaction à l'issue de deux jours de discussions aux Emirats arabes unis, le négociateur en chef ukrainien David Arakhamia évoquant une "bonne dynamique" tandis que son homologue russe Vladimir Medinski a fait état d'un "accord sur certains points".

Les deux pays se sont notamment entendus sur un nouvel échange de prisonniers qui devrait intervenir dans les prochaines semaines et concerner plusieurs milliers de soldats dans chaque camp, selon l'agence de presse russe Tass.

Jared Kushner a en revanche reconnu devant la presse que les discussions restaient difficiles sur les sujets de fond, notamment la question territoriale.

Le rôle que pourraient jouer les pays européens dans les négociations divise également les parties concernées, l'Ukraine plaidant de longue date pour leur participation tandis que Moscou s'y oppose.

Alors que les États-Unis s'étaient jusqu'à présent montrés réservés sur la question, Jared Kushner a déclaré mercredi que les Européens "doivent s'asseoir à la table de négociations".

Un avis que ne partage toujours pas Vladimir Medinski, qui a déclaré à la télévision russe que Moscou ne saurait pas de quoi parler avec les Européens.

"Nous n'avons reçu (...) aucune proposition de paix concrète de la part des pays européens ; on ne voit donc pas très bien de quoi discuter", a dit le négociateur russe.

"Lorsqu'ils présenteront des propositions concrètes, nous y réfléchirons. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'il leur serait utile de s’inspirer, par exemple, des émissaires américains – en termes de bon sens, de réalisme et de volonté de parvenir à la paix."

(Olena Harmash à Abou Dhabi, avec les bureaux de Kyiv et Moscou ; version française Tangi Salaün)