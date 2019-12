Fin de vie : «Moi aussi, j'ai aidé des patients à mourir»

C'est une décision de justice qui révolte toute une profession. Le mois dernier, un médecin généraliste de Seine-Maritime, soupçonné d'avoir aidé des patients en fin de vie à mourir, a été mis en examen pour « administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Il est accusé d'avoir involontairement provoqué, entre 2015 et 2019, le décès de cinq patients à l'aide d'un médicament prescrit illégalement. Le midazolam, un puissant sédatif, est considéré comme la meilleure molécule pour soulager la douleur en fin de vie mais il est uniquement disponible en milieu hospitalier. Son épouse, anesthésiste-réanimateur en clinique, est également poursuivie. Elle lui aurait fourni ces ampoules. Le président de la Fédération des médecins de France, le docteur Jean-Paul Hamon, défend bec et ongles son confrère et demande que les généralistes puissent, eux aussi, prescrire du midazolam.Comment réagissez-vous à la mise en examen du couple de médecins ?JEAN-PAUL HAMON. C'est toute une profession qui est choquée, en colère. Ce docteur normand, connu, compétent et dévoué, a eu le courage de prendre en charge des fins de vie à domicile. Il n'était peut-être pas totalement dans les clous mais de là à l'interdire d'exercer, à exhumer les cadavres de ses patients, on n'est quand même pas face à un tueur en série ! Ce cas illustre de façon criante le mépris envers les généralistes et les difficultés que l'on a à exercer correctement notre métier. C'est ce que dénonce aussi l'union régionale des médecins libéraux de Basse-Normandie dans une lettre envoyée, en décembre, à la ministre de la Santé.Que demandez-vous ?D'abord, de lever leur suspension d'exercer. C'est mettre en péril 2 000 patients dans une zone de désert médical. Ensuite, on veut avoir le droit d'administrer des sédatifs comme le midazolam, jusqu'alors réservé au milieu ...