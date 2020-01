Fin de vie : «Est-il encore acceptable de mourir seul en 2020 ?»

Face à la mort, la solitude fait partie des principales préoccupations en termes de fin de vie et ils sont 88 % à trouver important de ne pas être seul à l'approche de leur fin de vie. Témoin de l'abandon qui touche pourtant les Français, la Fédération JALMALV (Jusqu'à la mort accompagner la vie) interpelle : nous ne pouvons plus laisser nos semblables seuls face à la mort. La solitude en fin de vie est une douleur. On dit souvent qu'on « meurt mal » en France. Alors que le débat public sur la fin de vie se polarise surtout sur la légalisation de l'euthanasie, les Français se disent inquiets à l'idée de se retrouver seuls face à la mort. Certes, des dispositions législatives et la diffusion des soins palliatifs a permis d'améliorer les conditions de la fin de vie. Mais le « mal-mourir » n'est-il qu'une question médicale ? La médicalisation, qui a éloigné la mort du domicile, l'a aussi cachée de tout un pan de notre société civile. Nous infligeons une douleur supplémentaire à ceux que nous laissons seuls devant cette perspective. A la peine d'affronter la mort prochaine s'est ajoutée celle de ne rien pouvoir en partager. Isolés et fragilisés à l'approche de la mortQuand 300 000 Français de plus de 60 ans connaissent un isolement extrême (NDLR : enquête CSA/Petits Frères des pauvres, 2017), on peut craindre que nombreux seront tout aussi isolés en fin de vie, en particulier dans les Ehpad où beaucoup se retrouvent isolés et fragilisés à l'approche de la mort. Etre seul, ce n'est pas forcément être abandonné par ses proches. C'est aussi un sentiment de vulnérabilité qui angoisse, c'est vouloir s'exprimer, questionner et écouter sans pouvoir le faire, par peur de la vérité, par pudeur ou pour ménager ceux qui restent. C'est être vu comme un mourant, alors que tout ce qu'il reste de vie devrait susciter écoute, attention et partage. Des établissements, des associations, des ...