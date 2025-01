Fin de vie: Bayrou souhaite scinder le projet de loi en deux textes

Dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Eugénie à Ajaccio, en Corse, le 23 avril 2020 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

François Bayrou souhaite scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux textes, l'un portant sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir, a-t-on appris mardi auprès de l'entourage du Premier ministre.

Ces deux textes seraient examinés "dans une même temporalité parlementaire", a-t-on précisé de même source.

L'aide à mourir "est une question de conscience" quand les soins palliatifs relèvent d'"un devoir de la société à l'égard de ceux qui traversent cette épreuve", a justifié l'entourage de M. Bayrou.

Le projet de loi sur la fin de vie avait été porté par le gouvernement de Gabriel Attal, mais son examen avait été interrompu à l'Assemblée par la dissolution.

Ce texte devait légaliser le suicide assisté et, dans certains cas, l'euthanasie, avec de strictes conditions et sans employer ces termes, préférant parler d'"aide active à mourir".

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet avait déclaré la semaine dernière souhaiter la reprise du débat parlementaire sur ce sujet dès début février, comme s'y était engagé le gouvernement de Michel Barnier avant qu'il ne soit censuré.

Mais durant son discours de politique générale, François Bayrou ne l'avait évoqué que brièvement, renvoyant au "pouvoir d'initiative" du Parlement. Yaël Braun-Pivet s'était ensuite dite "extrêmement déçue" par l'absence d'engagement du Premier ministre sur la question.

"On a plusieurs collègues très engagés sur ce sujet", a souligné mardi lors d'un point presse à l'Assemblée la députée Renaissance Stéphanie Rist, précisant que la question de la fin de vie avait été posée à M. Bayrou lors de la réunion de groupe tenue dans la matinée.

Scinder le texte en deux "peut être un moyen d'aller plus vite et d'être plus efficace", a-t-elle fait valoir. "Je crois que c'était aussi une demande forte du Sénat d'avancer dans ce sens."