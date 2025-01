Fin de vie: Bayrou sème le flou sur l'avenir de l'aide à mourir

Une femme tient une pancarte portant l'inscription "Mort sereine, vie sereine" lors d'un rassemblement en faveur de l'euthanasie le 23 janvier 2024 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

C'est un revers pour les partisans d'une aide légale à mourir pour certaines personnes en fin de vie. François Bayrou souhaite aborder séparément ce sujet, clivant, de celui des soins palliatifs, accédant ainsi à une demande des adversaires de l'euthanasie et du suicide assisté.

Le Premier ministre souhaite scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie, a-t-on appris mardi auprès de son entourage. Il n'y aurait donc plus un seul texte, mais une loi consacrée aux soins palliatifs et une autre dédiée à l'aide à mourir.

Il y a une semaine, le chef du gouvernement avait simplement renvoyé au "pouvoir d'initiative" du Parlement sur la fin de vie.

Si le choix de deux textes peut apparaître de simple forme, il marque en réalité un développement important dans l'histoire - déjà longue de plusieurs années - du projet de loi censé initialement porter la grande réforme sociétale de la présidence d'Emmanuel Macron.

La fin de vie a d'abord fait l'objet d'une convention citoyenne, puis d'un long travail de plusieurs gouvernements pour qu'un projet de loi parvienne finalement début 2024 à l'Assemblée nationale.

Il prévoyait le développement des soins palliatifs mais aussi de légaliser, à d'importantes conditions, une "aide active à mourir" - concrètement un suicide assisté ou, dans certains cas, une euthanasie.

La dissolution de l'été 2024 l'a arrêté net avant un premier vote solennel, alors que les clivages restent vifs. Les partisans de l'aide à mourir y voient un sujet essentiel de liberté et de dignité. Ses adversaires, dont nombre de religieux et certains soignants, craignent une évolution dangereuse éthiquement.

En optant pour deux textes, M. Bayrou répond à une demande du second camp et reprend une partie des arguments des sceptiques de l'aide à mourir.

Celle-ci "est une question de conscience" quand les soins palliatifs relèvent d'"un devoir de la société à l'égard de ceux qui traversent cette épreuve", a ainsi justifié l'entourage du locataire de Matignon.

- Equation politique-

Cette position rejoint notamment celle de la Sfap, organisation qui porte la voix des soins palliatifs et s'est toujours montrée très méfiante à l'idée de légaliser le suicide assisté.

Deux textes, "c'est quelque chose que l'on demandait depuis le début", a déclaré à l'AFP sa présidente, Claire Fourcade. "Le sujet des soins palliatifs, qui pourrait avancer très vite, est freiné par le fait d'être couplé à un sujet plus clivant et complexe."

Chez les partisans de l'aide à mourir, le mécontentement l'emporte. Le député Olivier Falorni (apparenté MoDem), qui défend de longue date une évolution législative et avait dirigé les travaux sur le projet de loi lors de son passage à l'Assemblée, a ainsi exprimé son désaccord.

Soins palliatifs et aide à mourir sont "complémentaires", a-t-il insisté auprès de l'AFP. Ces deux sujets doivent "être abordé(s) maintenant et en même temps, pas séparément et dans longtemps".

Car les partisans de l'aide à mourir craignent l'abandon de ce volet, même si l'entourage du Premier ministre assure que les deux thèmes seront examinés dans la "même temporalité parlementaire", sans précisions.

"Séparer le texte, c'est céder aux représentants religieux et aux opposants à l'euthanasie, séparer pour finalement ne rien faire ?", s'est interrogée sur le réseau X l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD).

Pour François Bayrou, l'enjeu est aussi politique.

Plusieurs membres de son gouvernement ont exprimé leurs fortes réticences sur l'aide à mourir, à commencer par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait clairement dit ne pas souhaiter le retour du texte à l'Assemblée.

"Dans une situation où il n'y a pas de budget pour la France", la fin de vie "n'est pas une urgence", argumentait aussi en privé un autre ministre il y a quelques semaines.

Scinder le texte en deux "peut être un moyen d'aller plus vite et d'être plus efficace", a défendu mardi lors d'un point presse la députée Renaissance Stéphanie Rist, selon laquelle "c'était aussi une demande forte du Sénat d'avancer dans ce sens."

Le Premier ministre court cependant le risque de mécontenter une partie de son camp comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, partisane d'une reprise rapide des débats sur un texte global.