Fin de série pour Riner

par Victor Gatinel (iDalgo) Teddy Riner, légende vivante du judo mondial, a été battu aujourd'hui au Paris Grand Slam. Le Parisien tombe pour la première fois depuis septembre 2010 et met fin à une incroyable série de 154 combats sans défaite ! C'est le Japonais Kokoro Kageura qui a créé l'exploit au 3e tour du tournoi devant le public de l'Accor Hôtel Arena entièrement acquit à la cause du double champion olympique et décuple champion du monde. Il a parfaitement contré une attaque du Français dans le golden score pour s'imposer par ippon. Absent depuis 2013 des tatamis de l'épreuve francilienne, Teddy Riner quitte la compétition après seulement 3 combats. Une défaite qui sonne comme un rappel à l'ordre pour le porte drapeau tricolore des JO 2016 à seulement 5 mois et demi de l'échéance olympique.

