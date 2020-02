Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de série pour Monfils Reuters • 28/02/2020 à 19:15









Fin de série pour Monfils par Victor Gatinel (iDalgo) Invaincu depuis 12 rencontres, Gaël Monfils a cédé en 3 manches face à Novak Djokovic cet après-midi en demi-finale du tournoi de Dubaï (2-6, 7-6[8], 6-1). Malgré la défaite, le Français a poussé le numéro 1 mondial dans ses retranchements. Intouchable en début de partie, il réalise le break en début de 2e set. Finalement les deux hommes disputent un jeu décisif durant lequel "La Monf" s'offre 3 balles de match ! Dos au mur, le Serbe trouve enfin les solutions pour dominer les échanges et renverser son adversaire. Intraitable dans les moments clés de la rencontre, Djokovic conserve son invincibilité en 2020. En revanche le beau parcours de Daniel Evans s'arrête en demi-finale. Tombeur surprise de Fabio Fognini, Pierre-Hugues Herbert et Andrey Rublev cette semaine, le Britannique a chuté face à Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3). Particulièrement efficace derrière sa première balle avec 90% de point inscrit après son premier service, le Grec n'a jamais tremblé dans cette rencontre. En confiance après son titre obtenu la semaine dernière à Marseille, le numéro 6 mondial retrouve la finale du tournoi des Emirats Arabes Unis un an après son revers face à Roger Federer.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.