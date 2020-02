Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de série pour Milwaukee et Toronto, belle soirée pour les Français Reuters • 13/02/2020 à 11:13









Fin de série pour Milwaukee et Toronto, belle soirée pour les Français par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Bleus ont brillé cette nuit en NBA. Rudy Gobert a porté le Jazz jusqu'à la victoire contre le Miami Heat, 116-101, avec 16 points et 20 rebonds. Quatrième victoire de suite pour Utah, 4e à l'Ouest. Evan Fournier a quant à lui inscrit 19 pions dans la victoire des Magic face à Detroit. Orlando s'est imposé 116 à 112 après prolongation. Les Suns d'Élie Okobo (12 pts) et les Wizards de Ian Mahinmi (9 pts, 10 rbds) ont aussi pris le meilleur sur les Warriors et les Knicks. Dans le choc de la nuit, les Lakers sont venus gagner à Denver, portés par une Lebron James en triple double (33 points, 12 rebonds, 14 passes). Victoire 120-116 pour la franchise de L.A. après prolongation. Privés d'Antetokounmpo, les Bucks perdent contre les Pacers (118-111) et subissent un huitième revers cette saison. Fin de série aussi pour Toronto après 15 succès de suite, qui s'est fait surprendre à Brooklyn, 101 à 91. La mauvaise nouvelle de la soirée est pour Portland, après la blessure de Damien Lillard pendant la défaite des Blazers à Memphis (111-104). Dans les autres rencontres, Cleveland a battu Atlanta, 127 à 105, alors que Charlotte s'est imposé à Minnesota (115-108).

