Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de série pour Marseille qui chute au Vélodrome contre le FC Nantes Reuters • 22/02/2020 à 19:39









par Hugo Chalmin (iDalgo) Fin de série pour l'OM qui restait sur une extraordinaire série de 14 matchs sans défaites en championnat. À l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, L'Olympique de Marseille s'est incliné 1-3 samedi après-midi au Vélodrome contre le FC Nantes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Christian Gourcuff sont allés chercher leur victoire. Bien inspirés et déterminés, ils prennent le contrôle du match rapidement. Nantes est récompensé de ses efforts avec un but de Limbombe à la 35e minute. Les Phocéens s'accrochent et égalisent quatre minutes plus tard par l'intermédiaire de Sanson. Au retour des vestiaires, les Nantais ne baissent pas de rythme et prennent l'avantage grâce à un but de Bamba à la 53e minute. Gonzalez Soberon vient même inscrire un troisième but dans le temps additionnel. Un succès qui fait du bien aux Canaris. Cela faisait cinq rencontres que les Bretons n'avaient plus gagné en Ligue 1. Ces derniers remontent à la 10e place du classement et reviennent à seulement quatre points de Rennes, 4e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.