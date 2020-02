Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fin de série pour Liverpool qui chute à Watford Reuters • 29/02/2020 à 20:49









Fin de série pour Liverpool qui chute à Watford par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est la sensation du week-end en Premier League, Liverpool est tombé ! À l'occasion de la 28e journée du championnat anglais, les Reds se déplaçaient chez Watford. Et c'est sur la pelouse de l'avant-dernier du classement que le LFC s'est incliné 3 à 0. Un revers synonyme de fin de série pour les hommes de Jürgen Klopp qui restaient sur 18 victoires consécutives en Premier League. Ils n'ont donc pas égalé le record établi par les Invincibles d'Arsenal en 2004 de 45 matchs sans la moindre défaite. Liverpool a chuté face à d'incroyables Hornets qui ont fait la différence en seconde période. C'est Sarr, l'ancien du Stade Rennais, qui ouvre le score pour Watford à la 54e minute. Il double la mise six minutes plus tard avant que Deeney ne vienne mettre fin au suspense avec un troisième but à la 72e minute. Ce succès permet aux hommes de Nigel Pearson de s'emparer de la 17e place du classement à la différence de but. À noter que ces derniers n'avaient pas gagné en championnat depuis cinq rencontres.

