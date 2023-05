Fin de saison pour Thiago Alcantara

Les jambes commencent à tirer à Liverpool.

On ne reverra pas plus Thiago Alcantara cette saison. Blessé à la hanche, l’Espagnol (32 ans) va subir une opération qui l’empêchera de participer aux derniers matchs de Liverpool, comme le rapporte le Daily Mail . C’est ce même problème à la hanche qui l’avait fait rater 8 matchs de championnat entre le 13 février et le 4 avril derniers. Revenu par la suite pour les matchs contre Arsenal, Leeds, Nottingham Forrest et West Ham, il ne faisait pas partie du groupe qui a battu Tottenham dimanche dernier (4-3). Il aura disputé 28 matchs sur 47 possibles cette saison.…

MLM pour SOFOOT.com