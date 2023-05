information fournie par So Foot • 15/05/2023 à 15:08

Fin de saison pour Paul Pogba ?

10 matchs et puis s’en va.

La saison noire de Paul Pogba s’est probablement terminée ce dimanche soir. Sorti sur blessure au bout de vingt minutes, lors du match de la Juventus face à la Cremonese (2-0), le joueur souffre d’une « lésion au niveau de la cuisse gauche », comme l’indiquent les Turinois dans un communiqué. Et si le club bianconero n’a pas souhaité donner de détails, certains médias, dont Sky Sport, avancent eux, une absence de quinze jours et donc une fin de saison prématurée. Alors que la Juve doit encore disputer trois matchs de championnat et une demi-finale retour de Ligue Europa à Séville (1-1 au match aller).…

MLM pour SOFOOT.com